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أحمد جودة - القاهرة -



أكد الخبير التحكيمي أورس ماير، على أن قرار حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره زد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بعدم احتساب ركلة جزاء للأخير، قرار صائب.

خبير تحكيمي: عدم احتساب ركلة جزاء لزد أمام الأهلي قرار صائب.. واتفق مع قرارات حكم مباراة الزمالك وسموحة



وقال الخبير التحكيمي أورس ماير في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الكورة مع فايق المذاع علي قناة MBC MASR 2: "عدم احتساب ركلة جزاء لزد أمام الأهلي قرار صائب".

وتابع: "عمر جابر لا يستحق الطرد أمام سموحة واوافق على قرار الحكم بإعطاء بطاقة صفراء".

وأردف: "لا يوجد ركلة جزاء لسموحة بعد احتكاك مع دونجا لاعب الزمالك".

وشدد: "لا يوجد لمسة يد علي حسام عبد المجيد لذلك لا يوجد ركلة جزاء وأتفق مع قرار الحكم".



واختتم الخبير التحكيمي أورس ماير، حديثه قائلًا: "مصطفى شلبي لا يستحق ركلة جزاء أمام سموحة".