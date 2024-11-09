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أحمد جودة - القاهرة -

أثار الإعلامي الرياضي عبد الناصر زيدان تساؤلات حول المسؤولين عن التسريبات التي شهدتها الساحة الرياضية مؤخرًا، موجهًا انتقادات لاذعة لبعض الممارسات التي رآها خارجة عن نطاق الدين والأخلاق العامة.

عبد الناصر زيدان ينتقد التسريبات ويطالب الاعلام بالمهنية

وتساءل زيدان خلال برنامجه عبر قناة الشمس بجدية عن الجهة التي تقف وراء هذه التسريبات، معربًا عن استيائه من الأسلوب الذي يعتمد على جذب الانتباه دون النظر إلى تأثيرات هذه الأفعال على الرياضة والمجتمع.

وأبدى زيدان تعجبه من الطريقة التي يتناول بها بعض الإعلاميين هذه التسريبات، موضحًا أن السباق نحو الشهرة وجذب المشاهدات لا يجب أن يكون على حساب القيم المهنية وأخلاقيات الإعلام.

وأضاف الإعلامي أن العديد من وسائل الإعلام تركز على الشو الإعلامي فقط، متناسية تأثيرات تلك التسريبات على صورة الرياضة المصرية وعلى علاقة الجمهور بالمنظومة الرياضية.

واستشهد زيدان بتجربة شخصية، حيث أشار إلى أنه تلقى تسريبًا مشابهًا في عام 2021، ووضح كيف تعامل معه آنذاك بقدرٍ عالٍ من المهنية والحذر، بهدف الحفاظ على استقرار المنظومة الرياضية وصورة مصر في الساحة الرياضية.

وقال زيدان إنه فضل عدم الدخول في "الشو الإعلامي" السائد حينها، مؤكدًا أن واجب الإعلامي المهني هو حماية الرياضة وصورتها أمام الجماهير.

واختتم عبد الناصر زيدان حديثه بعرض المقطع المسرب الذي سبق أن وصله، مع توضيح كيفية تعامله معه بروح المسؤولية في ذلك الوقت، مشددًا على أن الإعلام يجب أن يكون في خدمة المنظومة الرياضية والحفاظ على استقرارها، مؤكدًا أن هذا هو السبيل الأمثل لدعم الرياضة المصرية

