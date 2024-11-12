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أحمد جودة - القاهرة - يعود نادي سانتوس لدوري الدرجة الأولى البرازيلي لكرة القدم العام المقبل، ويأمل في إقناع النجم نيمار بالعودة إلى صفوفه لتكرار النجاحات العالمية التي حققها النادي في عهد الجوهرة السمراء بيليه.

سانتوس يعود لدوري الدرجة الأولى البرازيلي وينتظر قرار نيمار

وهبط سانتوس للمرة الأول في تاريخه عام 2023، بعد نحو عام من وفاة الأسطورة البرازيلي بيليه، لكنه عاد لدوري الأضواء عبر الفوز على ملعب كوريتيبا 2 /صفر مساء الاثنين.

ويتصدر سانتوس دوري الدرجة الثانية برصيد 68 نقطة من 36 مباراة، ليحجز أحد البطاقات الأربع المؤهلة لدوري الأضواء.

وقال مارسيلو تيكسيرا رئيس سانتوس اليوم الثلاثاء إنه سينتظر نيمار وفريقه الهلال السعودي لحسم مصير اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، والذي يرتبط بعقد مع الهلال حتى يونيو/حزيران المقبل.

وفي 2011 قاد نيمار فريقه السابق سانتوس للقبه الأول في كوبا ليبيرتادوريس خلال 48 عاما، قبل أن يرحل بعدها لبرشلونة الإسباني.