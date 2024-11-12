نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الشباب والرياضة تكرم أبطال مصر لكرة السرعة الفائزين ببطولة العالم بتركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كرم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ابطال مصر لكرة السرعة الحائزين على بطولة العالم ال٣٤ كبار وناشئين فى البطولة التى استضافتها مدينة اسطنبول بتركيا خلال الفترة من ٢٥ اكتوبر إلى ٣١ اكتوبر ٢٠٢٣ وذلك بمشاركة اكثر من ١٣٠ لاعب ولاعبة يمثلون اكثر من ١٠ دول.

جاء التكريم في مركز التعليم المدني بالجزيره في حضور مسؤلين بوزاره الشباب والرياضه وفى حضور كلا من النائب احمد الخطيب رئيس الاتحاد والدكتورة حنان عبد الفتاح عضو مجلس الإدارة واعضاء الاتحاد المصري لكره السرعه واللاعبين.

وقد قام الوزير بتكريم كلا من الكابتن علي جمعه المدير الفني للمنتخبات المصريه والدكتوره رضوى سليمان الشرقاوي مدرب العام والكابتن خالد كامل المدرب وساره نشات محمد اداري المنتخب واللاعبين:-

١-عمر شريف محروس الأول سولو رجال

٢- سلمي بسام محمد الأول سولو إنسات

٣- حازم ياسر المهدي الأول فردي رجال

٤- ندي خالد السفري الأول فردي إنسان

٥- نادر صفا متولي الأول زوجي مختلط

٦- منة الله محمد الحديدي الأول زوجي مختلط

٧- ندي احمد سلامة الأول زوجي آنسات

٨- سلمي محمد عبدالله الأول زوجي آنسات

٩-محمد أسامة عبدالله الأول زوجي رجال

١٠- عمر نجاح سيد المطراوي الأول زوجي رجال

١١- ميار اشرف رمضان الأول تتابع مختلط

١٢- محمد ابراهيم ناجي الأول تتابع مختلط

١٣- حبيبية سامح محمود الأول تتابع مختلط

١٤-علاء عادل إمام

١٥- وسيم اشرف السيد الثاني سولو رجال

١٦- خديجة عمرو غانم الأول سولو ناشين

١٧- علا عبد العظيم المنشاوي الأول فردي ناشئات

١٨- يوسف رامي احمد جلال الأول سولو ناشين

١٩-سيف ايهاب وحيد الدين الأول فردي ناشين

وفى ختام التكريم أثنى الدكتور اشرف صبحي بأداء الاتحاد تحت قياده النائب احمد الخطيب واعضاء مجلس الاداره.

ومن جانبه وجه النائب احمد الخطيب الشكر للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه على دعمه الدائم لابطال مصر في اللعبه مضيفا ان مثل هذا التكريم يمثل دعم معنوي كبير لابطال مصر في الفتره القادمه وتحقيق المزيد من البطولات القاريه.

واشار الخطيب ان هدف الاتحاد من الوهله الاولى هو نشر اللعبه داخل مصر وخارجها مؤكدا ان الاتحاد لن يبخل باي دعم سواء مادي أو معنوي للاعبين وخروج ابطال جدد يرفعون رايه مصر في المحافل الدوليه المختلفه.