نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة الحكام برئاسة ياسر عبد الرؤوف تصدر تعليمات جديدة وتعيد هيكلة الجهاز الفني والإداري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت لجنة الحكام برئاسة ياسر عبد الرؤوف تعليمات جديدة للحكام اعتبارًا من يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، بهدف تحقيق الانضباط في الفترة المقبلة.

وقد تولى ياسر عبد الرؤوف، الحكم الدولي السابق، رسميًا رئاسة لجنة الحكام بعد أن وجه اتحاد الكرة الشكر للجنة السابقة التي ضمت محمد فاروق وإبراهيم نور الدين.

وتضمنت لائحة التعليمات الآتي:

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يعمل ياسر عبد الرؤوف على إعادة هيكلة الجهاز الإداري والفني استعدادًا لظهور الحكام بشكل مميز خلال الفترة القادمة.

كما قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطارئ الذي عقد يوم الخميس الماضي، إقالة لجنة الحكام بكامل تشكيلها وتعيين لجنة جديدة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، التي تضم توفيق السيد، تامر دري، وعزب حجاج.

كما أكد الاتحاد أنه فور انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بحادثة مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز، وذلك بناءً على الخطاب الموجه من النيابة العامة.

وفي نفس السياق، قرر مجلس إدارة الاتحاد فتح تحقيق شامل في تسريب المحادثة بين محمد عادل وغرفة الفار أثناء مباراة الزمالك والبنك الأهلي.