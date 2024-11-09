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أحمد جودة - القاهرة -



عبر وجيه أحمد، الحكم الدولي السابق وخبير التحكيم الحالي، عن رأيه حول لقطة مثيرة للجدل في مباراة الأهلي وزد التي أقيمت أمس، والتي شهدت مطالبات من فريق زد باحتساب ركلة جزاء.

وجيه أحمد يثير الجدل بتحليله لقطة مباراة الأهلي وزد ويعارض رأي خبراء التحكيم

أكد وجيه أحمد في مداخلة هاتفية مع برنامج "ملعب الشمس"، أن هذه اللقطة تستحق احتساب ركلة جزاء، في حين أيد بعض خبراء التحكيم الآخرين قرار حكم المباراة بعدم احتسابها، من بينهم الحكم الدولي السابق جمال الشريف، وكذلك الحكم الإسباني ألفونسو بيريز.

وقال الكابتن إنه لا يوجد شيء يسمى "النية" في قوانين التحكيم الحديثة، موضحًا أن التركيز في التحكيم الآن يعتمد على التهور والقوة الزائدة في اللعبة، حيث انتهت فكرة الاعتماد على "النية" كلاعب للتدخل النزيه وجاء ذلك ردًا على رأي الخبير الأجنبي، مشيرًا تحديدًا إلى الحكم الإسباني بيريز.

وأضاف وجيه أن هناك اختلافًا بينه وبين الخبير السوري جمال الشريف، الذي أيد عدم احتساب ركلة جزاء في حالة الزمالك والبنك الأهلي، حيث اعتبر الشريف أن قرار احتساب ركلة جزاء للزمالك كان صحيحًا، بينما رأى وجيه أن معظم خبراء التحكيم المصريين قد اختلفوا معه في هذا الرأي، واعتبروا أن اللقطة لا تستحق ركلة جزاء.

واختتم الكابتن وجيه حديثه بتوضيح أن لعبة الأهلي وزد كانت تستحق ركلة جزاء بوضوح، خاصة أن المهاجم لعب الكرة قبل المدافع الذي قام بإعاقة رجل المهاجم بدلًا من لمس الكرة، مما يجعل اللعبة تستحق ركلة جزاء واضحة.

