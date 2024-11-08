انت الأن تتابع خبر ″كان غايب عننا فين″.. فوائد مذهلة لن تصدقها فى هذا الشروب المتواجد فى مل بيت.. يحمي من امراض القلب والزهايمر ومهم لمرضى السكري والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - منقوع القرفة من المشروبات الطبيعية التي لها شعبية كبيرة بسبب فوائده الصحية المتنوعة، فمن المعروف أن القرفة بها خصائص طبية لا غنى عنها، فعند تناول القرفة في الصباح فهي بذلك وسيلة طبيعية لتحفيز الهضم، وتعزيز مناعة الجسم، وتنشيط الدورة الدموية، لذلك نكشف لكم من خلال موقعنا فى السطور التالية عن ابرز واهم الفوائد التي يكتسبها الجسم منه.
فوائد مذهلة لتناول منقوع القرفة
- عن أبرز الفوائد لمنقوع القرفة ، حيث أكد أنها تعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي، ويقلل من أعراض الانتفاخ والغازات كما ينظم مستويات السكر في الدم، إلى جانب أنها ترفع من معدل التمثيل الغذائي، وساهم في حرق السعرات الحرارية بصورة أكبر.
- تساعد القرفة على تقليل الالتهاب، بسبب محتواها من مركبات مضادة للالتهابات فتقلل من التهابات المفاصل التي تعاني منها كبار السن، كمل يحتوي على مضادات الأكسدة وتحمي الخلايا من التلف، وبالتالي فهي تحمي كه الإصابة بالأمراض الخطيرة والمزمنة ومنها السرطان.
- تعمل القرفة على خفض مستويات الكوليسترول السيئ LDL والدهون الثلاثية، وفى نفس الوقت تزيد مستويات الكوليسترول الجيد HDL، وبالتالي فهو يقي من أمراض القلب، إلى جانب أنه يحارب الالتهابات ويقوي جهاز المناعة، ويحسن من صحة الدماغ ويحمي من الزهايمر، ويحارب البكتيريا والفطريات، الى جانب انها تخفف من حدة التوتر والاكتئاب وتساعد على النوم بشكل افضل.