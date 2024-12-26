التسجيل في منحة المرأة العاملة في السعودية ١٤٤٦…إليكم

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رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في السعودية أنها تقدم كافة الدعم للمرأة العاملة في المجتمع،وخاصة النساء اللاتي لديهن أولاد،ويصل دعم السيدات إلى ٥٠% من مبلغ حجز الضيافة،ويشترط للحصول على هذا الدعم ألا يزيد عمر الطفل عن ٦ سنوات،ومن خلال الأسطر القليلة القادمة سوف نتعرف على خطوات التسجيل في منحة المرأة العاملة في السعودية.

كيفية التسجيل في منحة المرأة العاملة في السعودية

هناك بعض الخطوات التي يجب أن يتبعها النساء من أجل التسجيل في منحة المرأة العاملة في السعودية وهي كالآتي:-

١- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنا.

٢- بعد ذلك يتم تسجيل الدخول في الصفحة الرئيسية الخاصة بدعم ضيافة الأطفال.

٣- بعد ذلك يتم تسجيل كافة البيانات الشخصية في استمارة التقديم.

٤- بعد ذلك يتم فحص البيانات الشخصية للتأكد من استحقاق دعم المرأة،وأن كافة الشروط والأحكام مستوفاه أم لاء.

٥- بعد ذلك يتم إرسال رسالة من خلال البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المرأة المتقدمة تفيد بأنها مستحقة الدعم.

٦- بعد ذلك يجب أن تذهب المرأة إلى منصة قرة للتقديم في مركز ضيافة الأطفال.

الشروط المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة العاملة في السعودية

هناك بعض الشروط التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية للتسجيل في منحة المرأة العاملة وهي كالآتي:-