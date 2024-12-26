انت الأن تتابع خبر مدارس مسك تعلن عن فتح باب التوظيف في عدد من الوظائف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت مدارس مسك عن فتح باب التوظيف في عدد من الوظائف الشاغرة بها في السعودية،في التخصص التعليمي والإداري للرجال والنساء،ومن خلال الأسطر القليلة القادمة سوف نتعرف على كل التفاصيل الخاصة بوظائف مدارس مسك في السعودية.

وظائف مدارس مسك

نعرض لكم الآن كل التفاصيل الخاصة بوظائف مدارس مسك وهي كالآتي:-

معلم العلوم الإنسانية.

معلم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

معلمة تربية رياضية.

معلم علوم.

معلم كيمياء.

معلم أحياء.

معلم فيزياء.

مساعد طالب.

مسؤول التسويق.

نائب الرئيس الأكاديمي.

رئيس قسم الإعدادي.

رئيس قسم دعم التعلم.

نائب مدير الابتكار.

أخصائي مشتريات.

مدير عمليات الموارد البشرية.

مدير الفنون المسرحية.

معلم لغة عربية.

معلمة ابتدائي/ متوسطة/ عليا.

معلم المرحلة التأسيسية للسنوات الأولى.

معلم صف.

معلم دعم التعلم.معلمة تربية بدنية.

معلم رياضيات.

أمينة مكتبة.

معلمة رياض أطفال.

معلم علوم.

معلم لغة إنجليزية.

معلم صف للسنوات الأولى.

معلم فنون وتصميم.

معلمة ابتدائي.

معلمين لغة أجنبية حديثة (إسباني).

موعد وطريقة التقديم في وظائف مدارس مسك