نشكركم على متابعتكم خبر علامات على السرطان لدى المرأة يمكن رصدها أثناء تناول الطعام على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 26 ديسمبر 2024 04:54 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تُشير التقارير الطبية إلى أن اكتشاف سرطان المبيض في مراحله المبكرة يمكن أن يعزز من فرص النجاة، حيث تصل نسبة البقاء على قيد الحياة إلى 95%. ولكن، إذا تم التشخيص في المرحلة الرابعة والأخيرة، فإن هذه النسبة تنخفض بشكل كبير إلى 15%.

وفي إطار هذا السياق، جمعت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا قائمة بأهم الأعراض التي قد تمثل علامات تحذيرية مبكرة لهذا النوع من السرطان.

وقد تظهر هذه الأعراض أثناء تناول الطعام أو بعده بفترة قصيرة. ومع ذلك، يجب التنبيه إلى أن هذه الأعراض قد تتشابه مع أعراض متلازمة القولون العصبي أو متلازمة ما قبل الحيض.

– انتفاخ البطن أو الشعور بالامتلاء المستمر.

– الشعور بالشبع بسرعة أثناء تناول الطعام.

– ألم أو حساسية في منطقة البطن أو أسفل الحوض، أو بين الوركين.

– انخفاض مفاجئ في الشهية.

– زيادة الحاجة للتبول أو تكرار التبول بشكل ملحوظ.

إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، من الضروري استشارة الطبيب لتقييم الحالة.

– صعوبة في البلع، بالإضافة إلى شعور بحرقة المعدة، أو ارتجاع الحمض، أو عسر الهضم.

– الشعور بالشبع بعد تناول كميات صغيرة من الطعام.

– فقدان الوزن المفاجئ (أكثر من 5 كغم) دون أي تغيير في النظام الغذائي أو مستوى النشاط.

– الانتفاخ المستمر الذي لا يزول من تلقاء نفسه، خصوصًا في حالة حدوث فقدان الوزن أو نزيف غير طبيعي.

– ألم في البطن أو منطقة الحوض، أو شعور بالألم أثناء الجماع.

– الغثيان أو القيء أو البراز الداكن أو الشعور المستمر بالتعب أو الإمساك.

– تغيرات في الدورة الشهرية مثل قلة التكرار أو نزيف أكثر غزار أو نزيف غير منتظم، أو حتى نزيف بعد انقطاع الطمث.

في حال ملاحظة أي من هذه الأعراض، يُنصح بمراجعة الطبيب بشكل عاجل للتأكد من السبب وراء تلك التغيرات.