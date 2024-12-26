ما حقيقة ظاهرة "الرجل المريض"!؟

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رياض - احمد صلاح - هناك اعتقاداً شائعاً بأن الرجال يتعاملون مع نزلات البرد أو الأنفلونزا بشكل أصعب من النساء، ويبالغون في أعراضهم ويتصرفون مثل الأطفال الكبار.

التي يمرض بها الرجال والنساء.