نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة ينهي معاناته المالية باتفاق ضخم مع نايكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توصل برشلونة وشركة نايكي متعددة الجنسيات إلى اتفاق من حيث المبدأ يمكن أن يمنح نادي برشلونة أعلى رعاية رياضية مقارنة بالعقود الحالية، حسبما أفادت مصادر من عملية التفاوض.

برشلونة ينهي معاناته المالية باتفاق ضخم مع نايكي

ومن الممكن أن يتم توقيع العقد في أقرب فرصة، بعد أن استدعى رئيس برشلونة، خوان لابورتا، بشكل عاجل مجلس الإدارة إلكترونيا يوم الجمعة لإطلاعه بالشروط وقد حظيت بالقبول.



وقبل أشهر قليلة، أشار لابورتا إلى الاتفاق باعتباره "الأهم في العالم في مجال كرة القدم"، رغم عدم الكشف الأرقام.

ويتبقى الآن أن يوافق رؤساء الشركة متعددة الجنسيات أيضًا على الشروط المتفق عليها لإتمام الاتفاقية، والتي "تم الانتهاء منها عمليًا"، ما يمكن أن يتم في وقت مبكر من الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.

ومن شأن الاتفاق الذي بات على وشك الانتهاء أن يمنح برشلونة فترة راحة اقتصادية كبيرة، بعد الصعوبات في الأعوام الأخيرة.

على الرغم من عدم الكشف الأرقام، فإن توقيع العقد قد يعني حصول برشلونة على نحو 120 مليون يورو في الموسم الواحد.

وستزيد قيمة الاتفاقية اعتبارًا من عام 2028، وهو تاريخ انتهاء العقد الحالي، وستكون الزيادة كبيرة من 2028 إلى 2038، تاريخ انتهاء العقد.

على أية حال، بمجرد التوصل إلى الاتفاق، فإن أعضاء كيان برشلونة هم الذين سيتعين عليهم الموافقة على الالتزام بين الطرفين.