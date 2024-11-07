حقنة البرد.. سم قاتل أم وهم علاجي؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 04:54 مساءً - انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة اللجوء إلى ما يسمى بـ”حقنة البرد” كحل سريع للتخلص من أعراض نزلات البرد والإنفلونزا. ولكن، هل تعلم أن هذه الحقنة التي يتم الترويج لها على أنها “الخلطة السحرية” قد تحمل في طياتها مخاطر صحية جسيمة تهدد حياتك؟

ما هي حقنة البرد؟

حقنة البرد هي عبارة عن خليط من المواد الطبية المختلفة، غالباً ما يشمل مضادات حيوية وكورتيزون ومسكنات للألم، يتم حقنها لعلاج أعراض البرد والإنفلونزا.

لماذا تعتبر حقنة البرد خطرة؟

مضادات حيوية غير ضرورية: نزلات البرد والإنفلونزا تسببهما الفيروسات، وليس البكتيريا. لذلك، فإن استخدام المضادات الحيوية في هذه الحالة لا فائدة منه وقد يؤدي إلى مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.

أضرار الكورتيزون: يؤدي الإفراط في استخدام الكورتيزون إلى ضعف الجهاز المناعي، وزيادة خطر الإصابة بالعدوى، وتقرحات المعدة، وهشاشة العظام، وارتفاع ضغط الدم.

آثار جانبية للمسكنات: قد تسبب المسكنات المستخدمة في حقنة البرد آثار جانبية مثل الدوخة، النعاس، اضطرابات المعدة، والحساسية.

مخاطر على الكلى والكبد: قد تتسبب بعض مكونات حقنة البرد في تلف الكلى والكبد.

عدم وجود ضمانات: لا تخضع هذه الحقن لرقابة صارمة، مما يجعلها غير آمنة وغير مضمونة.

نصائح هامة:

استشر الطبيب: قبل تناول أي دواء، يجب استشارة الطبيب لتحديد التشخيص الصحيح ووصف العلاج المناسب.

لا تصدق الإعلانات: تجنب شراء الأدوية بدون وصفة طبية، خاصة تلك التي يتم الترويج لها على أنها “علاج سحري”.

عالج الأعراض: يمكنك تخفيف أعراض البرد والإنفلونزا عن طريق الراحة، وشرب السوائل الدافئة، وتناول الأدوية المسكنة المتاحة بدون وصفة طبية.

قوي جهاز المناعة: حافظ على نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام لتعزيز جهاز المناعة.

هذا وحقنة البرد ليست سوى وهم، وقد تحمل مخاطر صحية جسيمة تفوق فوائدها. يجب عليك دائماً استشارة الطبيب قبل تناول أي دواء، والاعتماد على العلاجات الطبيعية الآمنة لتخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا.