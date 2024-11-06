انت الأن تتابع خبر التليفون طلع متراقب وفضايحك كلو هيعرفها!!.. احذر من ظهور هذه العلامات على الواتساب تعني أنه هناك تجسس علي هاتفك.. ارجع عيط واشتكي للناس!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في ظل تزايد استخدام تطبيق الواتساب كأداة رئيسية للتواصل اليومي، وتزداد المخاوف بشأن أمان المعلومات الشخصية وخصوصية المستخدمين، ويُعتبر التجسس على الهواتف الذكية من القضايا الشائعة التي تهدد سلامة بياناتنا، لذلك من الضروري أن نكون على دراية بعلامات التحذير التي تشير إلى إمكانية وجود تجسس على حسابك في الواتساب، وفي هذا المقال نستعرض أبرز هذه العلامات، وكيفية التعرف عليها، والطرق اللازمة لحماية نفسك من هذه المخاطر.

احذر من ظهور هذه العلامات على الواتساب تعني أنه هناك تجسس علي هاتفك

في عصر التكنولوجيا الحديثة، أصبح تطبيق الواتساب أحد أكثر وسائل التواصل استخداماً حول العالم، ومع ذلك تزايدت المخاوف بشأن أمان المعلومات الشخصية، حيث يمكن أن يتعرض بعض المستخدمين للتجسس على هواتفهم، ومن العلامات التي تظهر على الواتساب وتشير إلى وجود تجسس على الهاتف ما يلي:

تغيرات غير مبررة في إعدادات الحساب

إذا لاحظت تغييرات غير معتادة في إعدادات حسابك، مثل إضافة أجهزة جديدة أو تسجيل خروج غير مبرر، فقد يكون ذلك علامة على تعرض حسابك للاختراق، وتحقق دائمًا من الأجهزة المرتبطة بحسابك عبر إعدادات الأمان في الواتساب.

رسائل غير مرسلة من قبلك

إذا كنت تتلقى إشعارات أو رسائل تقول إنها تم إرسالها من حسابك بينما لم تقم بإرسالها، فهذا مؤشر على أن شخصاً ما قد حصل على الوصول إلى حسابك.

استخدام غير معتاد للبيانات