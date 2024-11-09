نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... محمد القس يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم الفنان محمد القس تريند محركات بحث جوجل، نظراً لظهوره ببرنامج معكم منى الشاذلي والذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي.



وكشف الفنان محمد القس عن طفولته وغيرها من الأمور.

وقال الفنان السوري محمد القس، إن أسرته انتقلت للعيش في المملكة العربية السعودية وهو في سن السابعة".



وأضاف :" كنت أشارك في حصة النشاط الفني والمسرح، وبالتالي منذ طفولتي وأنا أميل للفن".

وأكد الفنان محمد القس، خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" الذي يذاع على قناة "ON"، أنه عاد إلى سوريا مرة أخرى بعد انتهاء المرحلة الثانوية، والتحق بمعهد قابلة اجتماعية في سوريا.

وأشار : "اشتغلت في السوق، وأول زبونة اتعاملت معاها كنت متوتر، الزبونة التانية قالتلي إفيه من مسلسل عندنا اسمه مرايا، لياسر العظمة، فقلدته، وبدأت اعمل ده مع الزبائن، وبقى ده مسرحي الأول".

آخر أعمال محمد القس

والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد القس مسلسل برغم القانون يشارك في بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبدالسلام وإنتاج ريمون مقار ومحمد عبدالعزيز.