نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات مؤثرة في قائمة إيطاليا قبل مواجهتي بلجيكا وفرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استبعد مدرب إيطاليا، لوتشيانو سباليتي، ثنائي الدفاع ريكاردو كالافيوري وماتيو جابيا من التشكيل الذي سيخوض مباراتي دوري الأمم الأوروبية هذا الشهر أمام بلجيكا وفرنسا بسبب الإصابة.

غيابات مؤثرة في قائمة إيطاليا قبل مواجهتي بلجيكا وفرنسا

وتعرض كالافيوري لاعب آرسنال الإنجليزي لإصابة في الركبة في دوري أبطال أوروبا أمام شاختار دونيتسك الشهر الماضي، بينما يعاني جابيا لاعب ميلان من إصابة في ربلة الساق.



ولم يضم سباليتي أيضًا قائد روما لورينتسو بليغريني، الذي طُرد في التعادل 2-2 مع بلجيكا الشهر الماضي، بالإضافة إلى نيكولو فاغيولي لاعب يوفنتوس.

وشهد التشكيل استدعاء مدافع فيورنتينا بيترو كوموتسو والظهير الأيمن ليوفنتوس نيكولو سافونا ولاعب وسط لاتسيو نيكولو روفيلا الذي بدأ الموسم بشكل قوي، لأول مرة للمنتخب الإيطالي.

وعاد لاعب وسط إنتر ميلان نيكولو باريلا إلى التشكيل بعد غيابه في أكتوبر (تشرين الأول) إثر خضوعه لعملية جراحية في الأنف.

وتتصدر إيطاليا المجموعة الثانية ضمن المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية برصيد 10 نقاط من 4 مباريات متقدمة بنقطة واحدة عن فرنسا فيما تأتي بلجيكا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وتحل إيطاليا ضيفة على بلجيكا يوم الخميس المقبل، قبل أن تستضيف فرنسا بعدها بـ3 أيام.

وجاء تشكيل إيطاليا على النحو التالي:

حراسة المرمى:

جيانلويجي دوناروما وأليكس ميريت وجوليلمو فيكاريو

مدافعون:

أليساندرو باستوني وأليساندرو بونجورنو وأندريا كامبياسو وبيترو كوموتسو وجيوفاني دي لورينتسو وفيدريكو ديماركو وفيدريكو جاتي وكاليب أوكولي ونيكولو سافونا وديستني أودوجي.

لاعبو الوسط:

نيكولو باريلا ودافيدي فراتيسي ونيكولو بيسيلي وسامويل ريتشي ونيكولو روفيلا وساندرو تونالي.

الهجوم:

مويزي كين ودانييل مالديني وجياكومو راسبادوري وماتيو ريتيجي.