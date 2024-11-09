نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السوق مسرحي الأول.. محمد القس يتحدث عن كواليس ما قبل التمثيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حل الفنان محمد القس ضيف مع منى الشاذلي عبر قناة on e ، وتحدث خلال الحلقة عن كواليس الصعوبات التي واجهته قبل التمثيل .

وقال خلال الحوار :"كنت أشارك في حصة النشاط الفني والمسرح، وبالتالي منذ طفولتي وأنا أميل للفن".

أعمال محمد القس ما قبل التمثيل



واستكمل :"اشتغلت في السوق، وأول زبونة اتعاملت معاها كنت متوتر، الزبونة التانية قالتلي إفيه من مسلسل عندنا اسمه مرايا، لياسر العظمة، فقلدته، وبدأت اعمل ده مع الزبائن، وبقى ده مسرحي الأول".

أحداث مسلسل “برغم القانون”

تدور أحداث مسلسل “برغم القانون”، حول (ليلى) المحامية التي تجسد دورها الفنانة إيمان العاصي التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف إختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفي "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تكتشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم، وذلك في إطار درامي تشويقي حيث لاقى إعجاب الجمهور وتفاعل معه بشدة متأثرًا بالأحداث والعمل.



فريق عمل مسلسل "برغم القانون"

مسلسل “برغم القانون” بطولة مجموعة من النجوم منهم إيمان العاصي وهاني عادل ومحمد القس ومحمد محمود عبدالعزيز ورحاب الجمل وإيهاب فهمي ووليد فواز وفرح يوسف، وتأليف نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام