نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاء مرسي يتصدر الترند على جوجل بسبب شائعة وفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتشرت شائعة في الساعات الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بوفاة الفنان علاء مرسي عن عمر يناهز 59 عامًا، مما أثار صدمة كبيرة بين محبيه، خاصةً أنها جاءت بعد فترة قصيرة من زفاف ابنته.

حقيقة الأمر

وفي تصريحات صحفية، نفى الفنان علاء مرسي هذه الشائعات، مؤكداً: "أنا بخير وبصور مسلسلي الذي سيعرض في رمضان، وسأظهر بشكل مختلف تمامًا وشخصية جديدة".



حفل زفاف ابنة علاء مرسي



واحتفل الفنان علاء مرسي، في شهر أكتوبر الماضي بزفاف ابنته مريم على شاب من خارج الوسط الفني، وحرص على حضور حفل الزفاف عدد كبير من المطربين والفنانين من بينهم أحمد السقا، محمد هنيدي، تامر حسني، حمادة هلال، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، أحمد آدم، صلاح عبدالله، وآخرين.

