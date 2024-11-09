نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تفاصيل جديدة صادمة في مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 170 كامل والقنوات الناقلة بجودة عالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل مسلسل المؤسس عثمان جذب عدد كبير من المشاهدين، حيث يتناول أحداثًا تاريخية مستوحاة من العصور العثمانية القديمة، ويروي تفاصيل تأسيس الدولة العثمانية من خلال أحداث مليئة بالنزاعات والحروب، واستطاع الوصول إلى شعبية كبيرة في تركيا والعالم العربي، وخاصة بعد عرض الإعلان الترويجي للحلقة 170 الذي كشف أحداث مفاجئة ينتظرها المشاهدون بفارغ الصبر. سيتم عرض الحلقة كاملة بجودة عالية من خلال قنوات شهيرة تقوم بنقل المسلسل بتقنيات حديثة للصوت والصورة.

إعلان مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 170 كامل

وتستمر الأحداث في الموسم السادس من المسلسل، حيث يتم عرض حلقة جديدة كل أسبوع على قناة ATV التركية، إذ تعرض الحلقة 170 في يوم الأربعاء عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية دون ترجمة.

كما يمكن للمشاهدين متابعة الحلقة مترجمة على قناة دوت الخليج الجزائرية التي تقوم بإعادة الحلقة يوم الخميس في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية مع ترجمة عربية.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 170

ولمتابعة أحداث الحلقة بجودة عالية، يمكن ضبط ترددات القنوات الناقلة كما يلي:

تردد قناة ATV

التردد: 11628

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي

تردد قناة دوت الخليج الجزائرية

التردد: 12645

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: تلقائي

مسلسل المؤسس عثمان

ويعرض مسلسل عثمان قصة تاريخية ملهمة تتناول بناء الدولة العثمانية، ويعتمد على مصادر تاريخية وكتب قديمة، مما يجعله محط اهتمام للمشاهدين المهتمين بالدراما التاريخية. كما تسهم الجودة العالية في تقديم الصورة والصوت في إضفاء المزيد من المتعة أثناء متابعة الأحداث، مما يعزز تجربة المشاهدة.