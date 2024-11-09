نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الناصر زيدان يتساءل عن علاقة الحكم محمد سلامة "ميدو" بتسريبات مباريات الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثار الإعلامي الرياضي الكابتن عبد الناصر زيدان، خلال لقاء له بملعب الشمس، تساؤلات حول تكرار وقائع التسريبات في مباريات كرة القدم التي يكون فيها الحكم محمد سلامة "ميدو" طرفًا.

عبد الناصر زيدان يتساءل عن علاقة الحكم محمد سلامة "ميدو" بتسريبات مباريات الأهلي والزمالك

أشار زيدان إلى أن واقعة التسريب الأخيرة المتعلقة بمباراة الزمالك والبنك الأهلي شهدت وجود "ميدو" كحكم للـ VAR، في حين أن تسريبًا آخر مشابهًا كان قد وقع في مباراة الأهلي والبنك الأهلي عام 2021، حيث كان "ميدو" حينها حكم الساحة.

وأكمل زيدان قائلًا: "هل يا ترى محمد سلامة ميدو موعود مع تسريبات ومشاكل الأهلي والزمالك؟"، مشيرًا إلى أن هذا التساؤل ليس إلا استفسارًا يطرحه للجهات المعنية وللجمهور الرياضي، مؤكدًا أنه يطرحه بنية صافية ولوجه الله فقط.

وأكد زيدان على ضرورة التحقيق في هذه الوقائع وتوضيح الحقائق، معتبرًا أن الشفافية في مثل هذه الأمور تساهم في الحفاظ على مصداقية الرياضة المصرية وسمعتها، وتضمن عدم تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل.

