الرياضة

ليتشي يخطف تعادلا ثمينا أمام إمبولي

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أحمد جودة - القاهرة -  

تعادل ليتشي مع ضيفه إمبولي 1-1 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

ليتشي يخطف تعادلا ثمينا أمام إمبولي

وأنهى إمبولي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله بيترو بيليجري في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني، عادل ليتشي النتيجة بهدف سجله سانتياجو بيروتي في الدقيقة 77.

بهذه النتيجة، رفع ليتشي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثامن عشر، كما رفع إمبولي رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر.
 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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