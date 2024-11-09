نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليتشي يخطف تعادلا ثمينا أمام إمبولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعادل ليتشي مع ضيفه إمبولي 1-1 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإيطالي.

ليتشي يخطف تعادلا ثمينا أمام إمبولي

وأنهى إمبولي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله بيترو بيليجري في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني، عادل ليتشي النتيجة بهدف سجله سانتياجو بيروتي في الدقيقة 77.

بهذه النتيجة، رفع ليتشي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثامن عشر، كما رفع إمبولي رصيده إلى 15 نقطة في المركز العاشر.

