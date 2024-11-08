انت الأن تتابع خبر "الدنيا كلها هتموت وتعرف!".. مشروب قنبلة قبل النوم لتخسيس 8 كيلو في اسبوع بدون رياضه حتي لو عندك كرش كبير ومدلدل!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هناك الكثير من الطرق التي يمكن اتباعها لإنقاص الوزن والحصول على قوام ممشوق، من بينها المشروبات التي تساهم في حرق الدهون الزائدة، خاصة في منطقتي البطن والأرداف، ورغم أن بعض الأشخاص يلجأون إلى الحميات الغذائية والتمارين الرياضية لتحقيق أهدافهم في التخسيس، إلا أن المشروبات الطبيعية يمكن أن تكون خيارًا فعالًا أيضًا عند تناولها بشكل منتظم.

مشروب القرفة والعسل لحرق الدهون

يعتبر مشروب القرفة والعسل من أفضل المشروبات التي يمكن تناولها قبل النوم لتسريع عملية حرق الدهون، ولتحضير هذا المشروب، تحتاج إلى كمية من الماء الدافئ، ملعقة كبيرة من القرفة، وملعقتين من العسل الأبيض.

ابدأ بغلي الماء ثم أضف القرفة والعسل، وحرك المزيج جيدًا حتى يمتزج.

بعد ذلك، صب المشروب في كوب واتركه ليبرد قليلًا.

ينصح بتناول كوب من هذا المشروب يوميًا قبل الإفطار بساعة، وللحصول على أفضل النتائج، يجب أن تقترن هذه الوصفة مع نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية.

مشروب القهوة للتخسيس

مشروب القهوة يعد أيضًا من المشروبات الجيدة في تحفيز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون، ولتحضيره:

قم بإضافة ملعقتين كبيرتين من القهوة المطحونة إلى ماء مغلي وأضف العسل لتحليته.

اترك المشروب ليبرد ثم تناوله قبل وجبة الإفطار على معدة فارغة.

ولكن يجب أن تكون حذرًا من الإفراط في تناول القهوة حتى لا تتعرض للأرق أو مشاكل في النوم.

مشروب خل التفاح للتخسيس

خل التفاح هو مشروب آخر يحسن من قدرة الجسم على حرق الدهون، ولتحضيره، امزج ملعقة كبيرة من خل التفاح مع كوب من الماء الفاتر.

تناول كوبًا من هذا المشروب يوميًا على معدة فارغة لمدة شهر للحصول على نتائج جيدة، ولكن يجب أن تكون حذرًا من تناوله بكثرة لأنه قد يؤثر على جدار المعدة.

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