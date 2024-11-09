نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاس بالماس يهزم فاليكانو في مباراة "النيران الصديقة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تغلب لاس بالماس على مضيفه رايو فاليكانو 3-1، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإسباني.

لاس بالماس يهزم فاليكانو في مباراة "النيران الصديقة"

ورفع لاس بالماس رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 16 نقطة في المركز التاسع.

وتقدم لاس بالماس في الدقيقة السادسة عن طريق فابيو سيلفا، قبل أن يسجل أريدان هيرنانديز لاعب فاليكانو، الهدف الثاني لصالح لاس بالماس بالخطأ في مرمى فريقه (62).

وبعد ذلك بأربع دقائق نجح لاس بالماس في إضافة الهدف الثالث عن طريق مانويل لازارو.

فيما سجل سكوت ماكينا لاعب لاس بالماس هدف رايو فاليكانو بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

