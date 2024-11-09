نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها الترند... تعرف على أبرز المعلومات عن جيلان حمزة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدر اسم الإعلامية جيلان حمزة تريند محركات بحث جوجل، نظراً الإنتشار أنباء حول وفاتها، ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المعلومات عن جيلان حمزة

جيلان حمزة، هي شقيقة الإعلامية الراحلة كاريمان حمزة، وابنة الدكتور عبد اللطيف حمزة، مؤسس معهد الدراسات الإعلامية، وكلية الإعلام بجامعة القاهرة.

معلومات عن جيلان حمزة

الإعلامية الراحلة جيلان حمزة كاتبة، وصحفية، وروائية، وإعلامية مصرية تخرجت من كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ثم حصلت على درجة الماجستير عن أطروحة بعنوان "دور المثقفين في تشكيل الرأى العام"، ثم درجة الدكتوراة في الإعلام من جامعة الزقازيق عن أطروحة بعنوان "تأثير التليفزيون على النشء والشباب".

كتبت جيلان حمزة أول رواية لها وهي في عمر السابعة عشرة، وحملت روايتها الأولى عنوان "قلب بلا قناع"، ثم كتبت رواية "اللعبة والحقيقة" ونالت عنها جائزة الأدباء الشبان، وعقب وفاة والدها رشحها عبدالقادر حاتم وزير الإعلام المصري آنذاك للعمل كمذيعة في التليفزيون المصري، فأخذها عبد الحميد يونس رئيس التليفزيون المصري في ذلك الوقت إلى الأستوديو، وبدأت مشوارها مع العمل الإعلامي حيث قدمت عددًا من البرامج التليفزيونية الشهيرة والناجحة مثل برنامج "في المرآة"، وبرنامج "كشكول" الذي كانت تخرجه نعمات رشدى ويعده عبد الستار الطويلة الكاتب الصحفي بجريدة روز اليوسف، وبرنامج "اختبر معلوماتك"، وبرنامج "فن وأدب"، وبرنامج "المجلة الثقافية"، وبرنامج "كانت أيام" الذي استمر عرضه خلال شهر رمضان على مدى عشرين عامًا، وبرنامج "بين السطور"، وغيرها، كما عملت لبعض الوقت بعدد من المحطات الإذاعية كان من بينها إذاعة صوت العرب، وإذاعة مونت كارلو الدولية، وغيرها.

اتجهت جيلان حمزة بعد أن تركت العمل بالتليفزيون المصري إلى التدريس في كليات الإعلام بعدد من الجامعات الخاصة، كما عملت في عدد من الصحف والمجلات المصرية، وشغلت منصب رئيس تحرير العديد من الصحف والمجلات المصرية مثل مجلة حقوق الإنسان المصرية، وجريدة الملتقى، وجريدة تفانين، ومجلة دنيا، وقد دأبت منذ ما يقرب من 27 عامًا على الكتابة في باب الرأى بجريدة الأهرام.

