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أحمد جودة - القاهرة -

قفز فرايبورج للمربع الذهبي بجدول ترتيب أندية الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا" عقب تعادله مع مضيفه يونيون برلين سلبيا في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن الجولة العاشرة من البطولة.

فرايبورج يقفز للمركز الرابع بالبوندسليجا

وفشل الفريقان في استغلال كل الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع فرايبورج، رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع (مؤقتًا)، بفارق نقطة أمام باير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند، وبفارق الأهداف خلف آينتراخت فرانكفورت.

وهذا التعادل هو الثاني لفرايبورج في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 5 مباريات والخسارة في ثلاث.

في المقابل، رفع يونيون برلين رصيده لـ16 نقطة في المركز السابع، محققا تعادله الرابع في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 4 مباريات والخسارة في مباراتين.

