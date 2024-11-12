مواعيد مواجهات المنتخبات العربية في الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع " دوت الخليج الرياضي " مواعيد مواجهات المنتخبات العربية في الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، والتي ستشهد مباريات نارية.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، يوم الخميس المقبل الموافق 14 من شهر نوفمبر الجاري.

مواعيد مباريات المنتخبات العربية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

السعودية ضد أستراليا، الساعة 11:10 صباحا بتوقيت القاهرة، والساعة 12:10 بتوقيت مكة المُكرمة.

البحرين ضد الصين، الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

الكويت ضد كوريا الجنوبية، الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

عمان ضد فلسطين، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

العراق ضد الأردن، الساعة السادسة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

قطر ضد أوزبكستان، الساعة السادسة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

الإمارات ضد قيرغيزستان، الساعة السادسة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والسابعة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

