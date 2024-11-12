"حسيت بروح فيلم بنات وسط البلد".. أسماء جلال ترد على انتقادات شخصيتها في فيلم "الفستان الأبيض"

القاهرة - محمد ابراهيم - ردت الفنانة أسماء جلال عن الانتقادات التي تعرضت لها بسبب فيلم «الفستان الأبيض» والذي عرض مؤخرًا في مهرجان الجونة السينمائي، بسبب شكل شخصيتها في الفيلم.

وقالت أسماء جلال خلال تصريحات تلفزيونية لـ برنامج «سينماتك»: "أستاذة جيلان مخرجة الفيلم كانت كلمتني عليه من سنين لكن كان قصة مختلفة وبعدين قررت أنه يبقى رحلة بنتين بيدورا على الفستان فكنت مهتمة أكتر وحسيت بروح فيلم (بنات وسط البلد) وأنا بحب الفيلم ده أوي".

أما عن جدل شكل شخصيتها في الفيلم وتعاونها مع الفنانة ياسمين رئيس، قالت: "بحب الشغل مع ياسمين رئيس أوي البنتين اللي بيغامروا ويقعدوا يدوروا والأحداث كلها كانت في نفس اليوم.. شكل الشخصيات كله من اختيار المخرجة".

قصة فيلم “الفستان الأبيض”

فيلم "الفستان الأبيض" يروي قصة "وردة"، التي تجسدها الفنانة ياسمين رئيس، العروس التي تفقد فستان زفافها قبل ليلة واحدة من حفل الزفاف. فتبدأ رحلة مشوّقة عبر شوارع القاهرة برفقة صديقتها المقربة، التي تؤدي دورها أسماء جلال، في محاولة للعثور على بديل. وعلى مدار هذه الرحلة، تخوض "وردة" رحلة أخرى لاكتشاف ذاتها وتقييم علاقتها مع المدينة وحياتها.

أبطال فيلم "الفستان الأبيض"

الفيلم من تأليف وإخراج جيلان عوف، ومن بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وأسماء جلال وسلوى محمد علي ولبنى ونس وأنجي أبو السعود، وميمي جمال. يضم فريق العمل للفيلم "أحمد عبد الله السيد" كمنتج إبداعي، و"عمر أبو دومة" كمدير تصوير، مع تصميم الأزياء من قبل "ريم العدل"، والموسيقى التصويرية من تأليف "خالد حماد"، والإشراف الفني والديكور بقيادة "عاصم علي".