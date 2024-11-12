بسبب دعامات القلب.. نشوى مصطفى تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانة نشوي مصطفى محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب تعرضها لـ أزمة صحية نتج عنها تركيب 3 دعامات في القلب.

سبب تصدر نشوى مصطفى التريند

تعرضت نشوى مصطفى لـ أزمة الصحية نتج عنها تركيب 3 دعامات في القلب بسبب التوتر والضغط النفسي الشديد، كما ذكرت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى

ونشرت نشوى مصطفى عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك» نصيحة للجمهور بالابتعاد عن التوتر الذي تسبب في مرضها، قائلة: «سبب من الأسباب الأساسية بعد قدر الله في مسألة مروري بالوعكة الصحية الصعبة اللي ربنا نجاني منها بلطفه ورحمته"

وأضافت نشوى مصطفى: « مرضي بسبب التوتر والضغط النفسي، كنت بفكر لهم في حلول رغم أنهم هما شخصيًا بيتجاوزوا مشاكلهم ويعيشوا حياتهم، ومحدش أساسًا بيقدر، تعلمت أني أساعد وأشيل وأحل بالقدر اللي أعرف أتحمله، لأن في النهاية قلبي ما استحملش وقال لي ارحميني، أوعوا تيجوا على نفسكم بزيادة، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، بنتعلم».

نشوي مصطفى توجه رسالة شكر لـ أخت محمد صلاح

ويذكر أن الفنانة نشوى مصطفى نشرت صورة تجمعها بمصممة الأزياء رباب، عبرت عن سعادتها بعد مفاجأة، وكتبت: "لما أكون قاعدة فلاقي الباب بيخبط، وأرق بوكيه ورد وشيكولاتة بمناسبة الشفاء، من مين؟، من أرق وأرقى وأجمل البنات ولاد الأصل العالي مصممة الأزياء الجميلة الشاطرة أوى رباب صلاح".

وأضافت نشوى مصطفى:" أخت مين ياولاد، أخت ابننا اللي مشرفنا ورافع راسنا نن عين قلب مصر محمد صلاح، مو صلاح عيلة متربيين ومنتهى التواضع، والبساطة والجدعنة بحبكوا يا ولاد الأصول"، لترد عليها رباب قائلة: "يا حبيبتي وإحنا بنحبك وبنموت فيكي، حمدالله على سلامتك ياحبيبي".