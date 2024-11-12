إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم " أبو جودي" المشارك في مهرجان القاهرة

القاهرة - محمد ابراهيم - ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة فيلم أبو چودي حيث تم طرح البرومو الرسمي للفيلم، قبل عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.





قبل أيام من عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (13 - 22 نوفمبر) في إطار مسابقة الأفلام القصيرة، تم إطلاق الإعلان الرسمي لفيلم أبو چودي للمخرج عادل أحمد يحيى.

الإعلان

يبدأ الإعلان الرسمي للفيلم بالطفلة چودي وهي تدخل متجر لإكسسوارات هواتف المحمول، ثم يتبعها لقطة أخرى وهي في رحلة على الطريق مع والدها على الدراجة النارية.

قصة العمل

فيلم أبو چودي قصة عادل أحمد يحيى، الذي يشارك في كتابة السيناريو مع إبراهيم النجاري ومحمد ممدوح، ويحكي الفيلم قصة چودي، ذات العشرة أعوام، التي تقضي يومًا مع والدها وهو يزاول عمله، وينتهي بهما في موقف غير متوقع يشكل تحديًا كبيرًا في علاقتهما سويًا.

يشارك في بطولة الفيلم عماد غنيم والطفلة جنى ونسمة باهي ومحمد رؤوف، وهو من إنتاج شركة ريد ستار للمنتجين باهو بخش وصفي الدين محمود وشركة حواديت للمنتج معتز عبد الوهاب وشركة جراج للمنتج والممثل أحمد مجدي، ويشارك في الإنتاج شركة تيكيت إيجيبت للمنتج مينا قدري.