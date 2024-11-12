ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 بعد هدف محمد صلاح امام استون فيلا وترتيب البريميرليج بعد الجولة الـ11

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رياض - احمد صلاح - قلص الدولي المصري “محمد صلاح نجم فريق ليفربول وقائد مننتخب مصر، الفارق على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024، وذلك بعد سجل في مباراة استون فيلا في لقاء الجولة 11 من عمر بطولة البريميرليج، ليصعد الى المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق 4 أهداف خلف هالاند، وبالتساوي مع بريان مبيبومو وكريس وود، كما رفع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي رصيده إلى 12 هدفا خلال الموسم الجاري، ليدعم صدارته في ترتيب هدافي المسابقة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 بعد تسجيل هالاند في مرمى برايتون يوم السبت في الدقيقة 23، ليرفع رصيده في جدول هدافي الدوري الإنجليزي إلى 12 هدفا محتلا الصدارة، وايضًا بعدما سجل محمد صلاح هدفًا امام أستون فيلا في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-25، وبهذا الهدف رفع محمد صلاح رصيده الى الهدف الثامن في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024 محتلًا الوصافة، وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024

على النحو التالي..

النرويجي إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي – برصيد 12 هدفًا.

الدولي المصري محمد صلاح – ليفربول – برصيد 8 أهداف.

الكاميروني بريان ميبومو – برينتفورد – برصيد 8 أهداف.

النيوزيلندي كريس وود – نوتنجهام فورست – برصيد 8 أهداف.

الإنجليزي كول بالمر – تشيلسي – برصيد 7 أهداف.

الكونغولي يوان ويسا – بينتفورد – برصيد 7 أهداف.

السنغالي نيكولاس جاكسون – تشيلسي – برصيد 6 أهداف.

الإنجليزي داني ويلباك – برايتون – برصيد 6 أهداف.

البرازيلي ماتياس كونها – وولفرهامبتون – برصيد 5 أهداف.

أولي واتكينيز – أستون فيلا – برصيد 5 أهداف.

الإنجليزي ليام ديلاب – إيبسويتش تاون – برصيد 5 أهداف.

ترتيب الدوري الانجليزي 2024

وبالحديث عن ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024، فقد جاء جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2024 بعد مباريات السبت الممتاز، على النحو التالي..