"القرار كان صح".. إمام عاشور يعلق على أزمة كهربا وكولر

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أحمد جودة - القاهرة - كشف إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، عن موقف عاطفي جمعه بزميله محمود عبدالمنعم كهربا خلال الأزمة التي نشبت بينه وبين المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

إمام عاشور يكشف عن موقف مؤثر خلال أزمة كهربا وكولر

وفي تصريحات له عبر برنامج «حارس الأهلي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير على قناة الأهلي، قال إمام: "كان موقفًا صعبًا جدًا في الفريق، وكهربا خلاني أبكي".

وأضاف أنه شعر بالتعاطف الشديد مع كهربا في تلك اللحظة، قائلًا: "شفت نفسي في مكانه، وكنا حاولنا مع كابتن محمد رمضان، لكن في النهاية كان القرار صح".

وأكد إمام أنه لا يمر يوم دون أن يتواصل مع كهربا، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك أي تدخل من كهربا في مفاوضات انتقاله للأهلي.

وأضاف: "فرحت جدًا بعودته للملعب وهو في حالة جيدة، وكهربا دائمًا صديقي وحبيبي".

