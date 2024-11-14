نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير فلسطين ومفتي القدس يعزيان شيخ الأزهر في وفاة شقيقته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى القاهرة، والشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، برقيتي تعزية إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في وفاة شقيقته.

وأعرب السفير الفلسطيني والمفتي العام للقدس في برقيتيهما عن خالص تعازيهما ومواساتهما لفضيلة الإمام الأكبر ولأسرته الكريمة، سائلين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.