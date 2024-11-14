مصدر سوري: مقتل 15 شخصًا وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف دمشق

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مصدر عسكري سوري، يوم الخميس، عن مقتل 15 شخصا وإصابة 16 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف عددا من الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا بريف العاصمة السورية.

وقال المصدر العسكري في تصريح لوكالة الأنباء السورية إنه "نحو الساعة 15.20 بعد ظهر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من جهة الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا في ريف دمشق.

وأفاد المصدر بأن القصف أسفر عن مقتل خمسة عشر شخصا وإصابة ستة عشر آخرين من بينهم نساء وأطفال بجروح كحصيلة أولية.

وذكر أن القصف خلف أضرارا مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والمباني المستهدفة والمجاورة.

وفي وقت سابق، صرح مراسل RT بأن دوي انفجارات سمع في دمشق إثر القصف على حي المزة الذي استهدف بناء سكنيا من ثلاثة طوابق.

وذكر المراسل أن القصف أسفر عن حريق امتد للبناء المجاور.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف منطقة قدسيا بريف دمشق بالتزامن مع القصف على حي المزة.

وقال رئيس بلدية قدسيا إن القصف استهدف بناء مركز يافا للتنمية الشبابية "شبيبة فلسطين".

وفي المقابل، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القصف استهدف أصولا ومقارا قيادية تابعة للجهاد الإسلامي في دمشق وليس عملية اغتيال.