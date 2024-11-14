نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الفلسطيني يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برقية تعزية من الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى جوار ربها يوم أمس الأربعاء.

وأعرب الرئيس الفلسطيني في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته لفضيلة الإمام الأكبر ولأسرته الكريمة، قائلًا: “نتقدم لفضيلتكم وأسرتكم الكريمة بخالص التعازي والمواساة، ونتضرع إلى الله - العلي القدير - أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يحفظكم وأحبائكم ومصر العزيزة والأزهر الشريف بعنايته ورحمته وعافيته.”