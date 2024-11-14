نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس البرلمان العربي يعزي شيخ الأزهر في وفاة شقيقته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، برقية تعزية من السيد محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، في وفاة شقيقته التي انتقلت إلى جوار ربها، أمس الأربعاء.

وأعرب رئيس البرلمان العربي في برقيته عن خالص تعازيه ومواساته لفضيلة الإمام الأكبر ولأسرته الكريمة، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.