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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن توجيه البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، بعدم مناقشة ملف الصفقات الجديدة في الوقت الراهن.

جوميز يقرر تأجيل مناقشة صفقات الزمالك الشتوية.. ولكن باستثناء وحيد

وأوضح المصدر في تصريحات، أن جوميز يرى أن التوقيت الحالي غير ملائم للحديث عن التعاقدات، ويقترح تأجيل المناقشات حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل، أي قبل أسبوعين من بداية فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد المصدر أن المدرب البرتغالي يفضل في الوقت الحالي التركيز على تحسين أداء الفريق، والاهتمام باللاعبين الموجودين لتحقيق الأهداف المرجوة هذا الموسم.

ولفت إلى أن تأجيل الحديث عن الصفقات سيساعد في الحفاظ على تركيز الفريق بعيدًا عن الأنباء المتعلقة بالانتقالات.

كما أشار المصدر إلى أن جوميز يعتقد أن تداول الأخبار حول الصفقات المحتملة قد يؤثر سلبًا على معنويات اللاعبين ويزيد من التوتر داخل الفريق.

لذلك، يرى المدرب أن تأجيل الحديث عن الصفقات هو الحل الأمثل في الوقت الراهن.

وفي المقابل، أكد المصدر أن هناك استثناء واحدا لهذه السياسة، وهو إتمام التعاقد مع اللاعب الإنجليزي أوفي إيجاريا، الذي يعد إضافة مرتقبة للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.