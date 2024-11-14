نعرض لكم الان تفاصيل خبر تحالف طاقة عربية – فولتاليا يوقع مذكرة مع الكهرباء… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 14 نوفمبر 2024 04:13 مساءً - رنا ممدوح _ وقعت شركة طاقة عربية وشريكتها فولتاليا العالمية، مذكرة تفاهم مبدئية مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لدراسة إنشاء محطة طاقة متجددة (رياح / شمسية) بقدرة 3.2 جيجاوات في محافظة السويس، من خلال تطوير واستحداث محطة رياح الزعفرانة الحالية.

وذكرت الشركة في بيان إلى البورصة المصرية اليوم، أن محطة رياح الزعفرانة تم تدشينها بقدرة 545 ميجاوات من قبل الحكومة المصرية قبل عشرين عاما، وتقع على بعد 130 كيلومترا جنوب شرق القاهرة.

ووفقا للبيان، تتضمن هذه الشراكة الاستراتيجية بين طاقة عربية وفولتاليا إجراء قياسات ودراسات فنية وبيئية تمهيدية بهدف إنشاء محطة طاقة نظيفة متكاملة في الزعفرانة.

وأوضحت، أن المحطة ستجمع بين 1.1 جيجاوات من طاقة الرياح و2.1 جيجاوات من الطاقة الشمسية، مما يجعلها المشروع الأول في مصر الذي يدمج كلا المصدرين للطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أن الدراسات الرئيسية تشمل قياسات سرعة الرياح واتجاهها، وأنماط هجرة الطيور، وشدة الإشعاع الشمسي، والتقييمات الجيوتقنية والطبوغرافية والبيئية.

الجدير بالذكر، أن هذه المذكرة غير الملزمة تمثل المرحلة الأولى لتقييم الجدوى الفنية والبيئية، ومن المتوقع أن تكتمل الدراسات بحلول ديسمبر 2025، وستوفر هذه النتائج رؤى أساسية تساعد في تحديد مراحل التطور المستقبلية.

حضر مراسم التوقيع كلا من، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وإيريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وعدد من ممثلي الحكومة المصرية، منهم منى رزق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

ومن جانب شركة طاقة عربية حضر كلا من المهندس خالد أبو بكر رئيس مجلس الإدارة، وباكينام كفافي الرئيس التنفيذي، والمهندس سامي عبد القادر العضو المنتدب لشركة طاقة للكهرباء.

ومن جانب فولتاليا العالمية سيباستيان كليرك الرئيس التنفيذي وروبرت كلاين رئيس منطقة أمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا، والمهندس كريم العزاوي العضو المنتدب لشركة فولتاليا مصر والأردن.

وقالت باكينام كفافي الرئيس التنفيذي لشركة طاقة عربية:” يمثل هذا المشروع علامة فارقة في التزام الشركة بتعزيز مشاريع الطاقة الخضراء بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية للاستدامة”.

وأشارت كفافي:” نحن بصدد إجراء دراسات حيوية في واحدة من أكثر المناطق الواعدة في مصر للطاقة الشمسية وطاقة الرياح مما يمهد لحلول طاقة جديدة ومتجددة مختلفة”.

من جانبه قال سيباستيان كليرك الرئيس التنفيذي لشركة فولتاليا:” يمثل توقيع هذه الاتفاقية خطوة هامة نحو تحقيق أهداف مصر الطموحة في مجال الطاقة المتجددة”.

وتابع: وجودنا في مصر بفضل مشروعنا العامل ضمن مجمع بنبان للطاقة الشمسية وخبرتنا في مشاريع الطاقة الهجينة من الرياح والشمس كما في مجمع سيرا برانكا في البرازيل يمنحنا الثقة لاستكمال إرث الزعفرانة وتوفير المزيد من الطاقة النظيفة في مصر.