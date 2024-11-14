هيئة الاستثمار تحدد شروط تملك الأجانب في أنشطة النقل الجوي

دبي - احمد فتحي في الخميس 14 نوفمبر 2024 12:19 صباحاً - يارا الجنايني_ كشفت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن مجموعة من التعديلات التي تستهدف تنظيم الاستثمار الأجنبي في قطاع النقل الجوي .

ووفقًا للتعديلات، تلتزم الشركات التي تمارس أنشطة النقل الجوي بأن تكون نسبة مساهمة المصريين في رأس المال لا تقل عن 51%، باستثناء أنشطة نقل الركاب أو البضائع المنتظم، سواء على المستوى الدولي أو الداخلي، حيث يُسمح للمستثمرين الأجانب بتملك 100% من رأس المال في هذه الأنشطة.

وفيما يخص أنشطة خدمات الطائرات، مثل صيانة الطائرات والخدمات الأرضية وتموين الطائرات، يشترط أن تكون حصة المساهمين المصريين في رأس المال لا تقل عن 51%.

كما تفرض التعديلات نفسها على أنشطة تصنيع الطائرات المدنية ومحركاتها وقطع غيارها، حيث يجب أن يكون حصة المصريين في رأس المال بنسبة 51% على الأقل.

أما أنشطة خدمات الملاحة والحركة الجوية، فتقتضي التعديلات أن يكون رأس المال بنسبة 100% مملوكًا للمستثمرين المصريين، مع ضرورة أن تكون العمالة في هذه الأنشطة مصرية بالكامل.

أما في أنشطة خدمات التدريب، فإن التعديلات تشترط أن لا تقل نسبة مساهمة المصريين في رأس المال عن 51%.

القيود-علي-الاستثمار-الاجنبي-النسخة-النهائية-11-11-2024