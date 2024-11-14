r «هتبقي قمر كل يوم..!!» طريقة عمل دلكه النشا لتفتيح وترطيب البشرة في المنزل بمكونات طبيعيه وآمنه 100% مش هتستغني عنها تاني بعد النهارده..!!

انت الأن تتابع خبر«هتبقي قمر كل يوم..!!» طريقة عمل دلكه النشا لتفتيح وترطيب البشرة في المنزل بمكونات طبيعيه وآمنه 100% مش هتستغني عنها تاني بعد النهارده..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني الكثير من السيدات من مشكلة التصبغات والبقع الداكنة التي قد تظهر على البشرة نتيجة للتعرض المستمر لأشعة الشمس أو بسبب التغيرات الهرمونية وعوامل أخرى وللحصول على بشرة نقية ومشرقة، تعتبر دلكة النشا من الحلول الفعالة والبسيطة التي يمكنك إعدادها في المنزل لتفتيح البشرة وتوحيد لونها بشكل طبيعي وآمن.

فوائد دلكة النشا للبشرة

1. يحتوي النشا على مواد مبيّضة طبيعية تساعد على تخفيف التصبغات وتفتيح البشرة بشكل ملحوظ.

2.تساهم دلكة النشا في تنظيف المسام وإزالة الأوساخ والشوائب، مما يجعل البشرة ناعمة ونقية.

3. يعمل النشا على امتصاص الزيوت الزائدة، مما يساعد في التحكم بالبشرة الدهنية ومنع ظهور البثور.

4.يمتلك النشا خصائص مهدئة تقلل من الاحمرار والتهيج، خاصة بعد التعرض للشمس.

مكونات دلكة النشا الطبيعية

ملعقتان من النشا يعمل على تفتيح البشرة وتنظيفها بعمق.

ملعقة من عصير الليمون غني بفيتامين C، الذي يعرف بخصائصه المبيّضة والمضادة للأكسدة.

ملعقة من ماء الورد يهدئ البشرة ويضفي عليها رائحة عطرة ويعزز الترطيب.

ملعقة من الحليب يحتوي على أحماض لبنية تساعد في تقشير البشرة وتفتيحها.

طريقة التحضير