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أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم عقد اجتماع أمني خاص عبر الهاتف مع كبار المسؤولين الأمنيين لمناقشة التطورات في سوريا.

وتتابع إسرائيل الأوضاع في سوريا باهتمام، خصوصًا مع المستجدات الأخيرة التي شملت وصول مقاتلين من هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة إلى مدينة حلب، ثاني أكبر المدن السورية، يوم الجمعة، في إطار هجوم سريع ضد القوات الحكومية.

تطورات جديدة تستدعي المتابعة الدقيقة

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "هذا تطور يستدعي متابعة دقيقة لمعرفة مساره، أي حالة عدم استقرار في دولة مجاورة قد تكون لها تداعيات علينا".

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الجمعة بأن هيئة تحرير الشام والفصائل الموالية لها تمكنت من السيطرة على مدينة سراقب في محافظة إدلب شمال سوريا.

نتنياهو يعقد اجتماعًا أمنيًا مع كبار المسؤولين لبحث المستجدات في سوريا

الفصائل المسلحة تمكنت من السيطرة على عدة أحياء في مدينة حلب

صرح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس بأن أهمية مدينة سراقب، الواقعة شمال غرب سوريا، تكمن في كونها تمنع القوات السورية من التقدم نحو حلب، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين حلب واللاذقية غربًا ودمشق جنوبًا.

وأعلن المرصد السوري، مساء الجمعة، أن الفصائل المسلحة تمكنت من السيطرة على عدة أحياء في مدينة حلب، مشيرًا إلى أنها وصلت إلى شوارع في أحياء السكرية، الفرقان، الأعظمية، وسيف الدولة، للمرة الأولى منذ عام 2016.

وأكد مدير المرصد أن الجيش السوري انسحب من بعض المناطق في مدينة حلب دون وقوع اشتباكات.