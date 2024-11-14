مال وأعمال

معدل البطالة في مصر يرتفع إلى 6.7% خلال الربع الثالث من 2024

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل البطالة في مصر يرتفع إلى 6.7% خلال الربع الثالث من 2024 من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 14 نوفمبر 2024 02:23 مساءً - قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل البطالة في مصر سجل 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 بزيادة 0.2% عن الربع السابق.

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جاء ارتفاع معدلات البطالة بعد تراجعها خلال الربع الثاني من 2024 إلى 6.5%، مقارنة 6.7% في الربع الأول من نفس العام.

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وأوضح الجهاز في بيان اليوم، أن إجمالي قوة العمل في الاقتصاد المصري بلغت نحو 32.218 مليون فرد خلال فترة من يوليو إلى سبتمبر 2024، مقابل 31.423 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زياده مقدارها 2.5%.

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واشار الجهاز، إلى أن قوة العمل في الحضر بلغت 14.190 مليون فرد بينما بلغت في الريف 18.028 مليون فرد، لافتاا إلى أن الذكور استحوذوا على 26.432 مليون فرد في قيوة العمل، بينما بلغت قوة العمل للإناث 5.786 مليون فرد.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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