معدل البطالة في مصر يرتفع إلى 6.7% خلال الربع الثالث من 2024

دبي - احمد فتحي في الخميس 14 نوفمبر 2024 02:23 مساءً - قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل البطالة في مصر سجل 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 بزيادة 0.2% عن الربع السابق.

جاء ارتفاع معدلات البطالة بعد تراجعها خلال الربع الثاني من 2024 إلى 6.5%، مقارنة 6.7% في الربع الأول من نفس العام.

وأوضح الجهاز في بيان اليوم، أن إجمالي قوة العمل في الاقتصاد المصري بلغت نحو 32.218 مليون فرد خلال فترة من يوليو إلى سبتمبر 2024، مقابل 31.423 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زياده مقدارها 2.5%.

واشار الجهاز، إلى أن قوة العمل في الحضر بلغت 14.190 مليون فرد بينما بلغت في الريف 18.028 مليون فرد، لافتاا إلى أن الذكور استحوذوا على 26.432 مليون فرد في قيوة العمل، بينما بلغت قوة العمل للإناث 5.786 مليون فرد.