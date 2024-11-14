نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شهداء ومصابون بغارات إسرائيلية استهدفت منطقتي المزة وقدسيا بدمشق وريفها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل Rt بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص بغارات استهدفت مبنى سكنيا في المزة بدمشق ومبنى آخر في قدسيا بريف العاصمة السورية، فيما تحدث إعلام عبري عن استهداف "أصول للجهاد الإسلامي".

وأفاد المراسل اليوم الخميس، بدوي أصوات الانفجارات في دمشق، إثر القصف على حي المزة الذي استهدف بناء سكنيا من ثلاث طبقات، ما أدى إلى نشوب حريق امتد للبناء المجاور، مشيرا إلى ورود أنباء عن سقوط قتلى ومصابين.

وتحدثت تقارير إعلامية عن مقتل شخصين وإصابة آخرين في القصف الإسرائيلي على حي المزة بدمشق.