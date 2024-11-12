استشهاد 5 أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة تفاحتا في جنوب لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:33 مساءً - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، استشهاد 5 أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة تفاحتا بقضاء صيدا في محافظة الجنوب.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات استهدفت حي البياض في مدينة النبطية، وغارة أخرى على بلدة الشعيتية بقضاء صور في محافظة الجنوب، بالإضافة إلى شن غارتين على بلدتي طاريا وبوداي غرب بعلبك.

وأشارت الوكالة اللبنانية إلى إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي لقذائف عنقودية باتجاه مجرى نهر الليطاني - خراج بلاط.

من جانبه، أعلن "حزب الله" استهداف قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المحتلة بصليةٍ صاروخية، وذلك دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه.