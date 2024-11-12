القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان هاني سلامة في فيلم جديد تحت عنوان الحارس، والذي يمثل العودة له بعد غياب سنوات طويلة عن السينما من خلال فيلم واحد صحيح، تأليف تامر حبيب وإخراج هادي الباجوري.

تفاصيل شخصية هاني سلامة في فيلم الحارس

ويجسد هانى سلامة في فيلمه الجديد الحارس، شخصية دكتور جامعى، ويخترق عالم الدارك ويب ضمن أحداث فيلمه الجديد.

تفاصيل فيلم الحارس

وفيلم الحارس يدور فى إطار اجتماعى تشويقى، ويشارك فى البطولة بجانب هانى سلامة كل من: ياسمين رئيس، وأحمد الرافعى، ومحمود ياسين جونيور، وجارى التعاقد مع باقى أبطال العمل، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، إخراج ياسر سامى.

أحدث أعمال هانى سلامة

ومن ناحية اخري، يخوض هانى سلامة منافسات السباق الرمضانى 2025 بمسلسله الجديد أمير العوامرى، بعد أن تم تأجيله أكثر من مرة، وتدور أحداث العمل في إطار إجتماعي تشويقي، وهو مكون من 30 حلقة، ويجسد هاني سلامة خلال الأحداث، شخصية رجل أعمال يدعى أمير، بينما تجسد سوسن بدر شخصية والدته.

آخر أعمال هاني سلامة

وكان آخر أعمال هاني سلامة هو فيلم واحد صحيح، تأليف تامر حبيب وإخراج هادي الباجوري، وشارك في العمل كل من رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو يوسف، بسمة، وآخرين، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، بينما في الدراما كان مسلسل ملف سري، تأليف محمود حجاج وإخراج حسن البلاسي، وشارك في العمل: عائشة بن أحمد، ماجد المصري، إدوارد، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محي الدين، نضال الشافعي، مادلين طبر، دنيا عبدالعزيز، كارولين عزمي، وصبا الرافعي.