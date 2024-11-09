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أحمد جودة - القاهرة -

فاز أوكسير على مضيفه مارسيليا (3-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في الجولة الحادية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

مارسيليا يسقط أمام أوكسير في الدوري الفرنسي

وأنهى أوكسير الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف سجلها لاسين سينايوكو وجايتان بيرين وحامد جونيور تراوري في الدقائق 10 و43 و45.

وفي الشوط الثاني، تمكن مارسيليا من تسجيل هدف حفظ ماء الوجه عن طريق ماسون جرينوود في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

ورفع أوكسير رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس، محققا انتصاره الخامس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 5 مباريات والتعادل في لقاء.

وتوقف رصيد مارسيليا عند 20 نقطة في المركز الثاني، متلقيا خسارته الثالثة في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 6 مباريات والتعادل في مواجهتين.

