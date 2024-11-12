إصابة نادرة الحدوث تدفع لاعب شباب ريال مدريد للاعتزال

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:57 مساءً - أعلن مارك كوكالون، لاعب شباب ريال مدريد، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي بسبب الإصابة.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “ريليفو” الإسبانية، فإن اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً اضطر للاعتزال بسبب الإصابة النادرة التي حدثت له.

وأوضحت الشبكة: “قبل عامين تعرض كاكالون لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته ضد سيلتك الإسكتلندي في دوري أبطال أوروبا للشباب”.

وتابعت الشبكة: “تعرض اللاعب لتلوث بكتيري أثناء خضوعه لعملية جراحية لعلاج إصابته، مما أدى إلى انتشار البكتيريا في ركبته وأيضاً إلى الغضروف في حالة نادرة الحدوث، دفعت الأطباء لنصحه بالتوقف عن ممارسة كرة القدم”.