انت الأن تتابع خبر “ممنوع دخول الغير متجوزين”.. ضعي زيت الزيتون على القرنفل بهذه الطريقة كل ليلة قبل النوم وشوفي اللي هيحصل بنفسك .. سر جمال الست المغربية !!والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعتبر وصفة زيت الزيتون والقرنفل واحدة من أبرز الوصفات الطبيعية التي أثارت اهتمام الكثيرين في الآونة الأخيرة فتعتمد هذه الوصفة على مكونات طبيعية معروفة بفوائدها الصحية والتجميلية، مما جعلها خيارًا مفضلًا لدى الكثير من الأشخاص الذين يسعون للحصول على حلول فعالة وبدون مواد كيميائية وفي هذا المقال، سنتعرف على كيفية تحضير هذه الوصفة وفوائدها المذهلة للشعر.

طريقة تحضير الوصفة

لتحضير وصفة زيت الزيتون والقرنفل، اتبع الخطوات التالية:

تحضير القرنفل: قم بطحن حبات القرنفل المحمصة حتى تتحول إلى مسحوق ناعم.

إضافة زيت الزيتون: أضف 6 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون إلى مسحوق القرنفل.

خلط المكونات: امزج المكونات جيدًا في وعاء مناسب حتى تتجانس.

تخزين الخليط: غطِّ الوعاء بإحكام واتركه في مكان مظلم بعيدًا عن الشمس لمدة 7 أيام تقريبًا.

تصفية الخليط: بعد مرور المدة، قم بتصفية الزيت جيدًا لإزالة أي شوائب زائدة.

تطبيق الوصفة: استخدم الخليط لتدليك فروة رأسك وجذور شعرك بلطف، واتركه لبضع ساعات.

غسل الشعر: اغسل شعرك كالمعتاد بعد انتهاء الوقت المحدد.

فوائد زيت الزيتون والقرنفل للشعر

تتمتع هذه الوصفة بفوائد عديدة للشعر وفروة الرأس، نذكر منها: