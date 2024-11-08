هترجع شباب حتى لو سنك 70 سنة!!... استخدمات مذهلة لورق الغار مستحيل تخطر على بالك!

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رياض - احمد صلاح - يعتبر ورق الغار و كما يطلق عليه ايضًا ورق اللورا واحدًا من اهم انواع الاعشاب التي لا يمكن الاستغناء عنها في المطبخ المصري والعربي ايضًا، ويأتي ذلك بسبب العدد الكبير من الوصفات التي يتم استخدام ورق الغار بها لما يتسبب به من طعم ونكهة مميزة في الطعام، لكن لا تقتصر استخدامات ورق الغار على الطعام فقط بل ان له العديد من الفوائد الاخرى التي تنتج عن استخدامة، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر دوت الخليج.

فوائد ورق الغار

يعتبر ورق الغار واحدًا من الاوراق التي تحتوي على فوائد متعددة، حيث يوجد بأوراق الغار خصائص مضادة للاكسدة ومضادة للالتهابات والبكتيريا وهو الامر الذي يجعله مفيد لصحة الجسم، حيث ان مضادات الكسدة تساعدة في الزيادة من صحة الجهاز الهضمي والتحسين من صحة القلب اضافةً إلى دعم الجهاز المناعي ايضًا، وليس هذا فقط بل ان ورق الغار يتم استخدامة بشكل كبير في الشتاء للمساعدة في التقليل من مشاكل الجهاز الهضمي، وليس هذا فقط بل انه يساعد ايضًا في التقليل من مستوى التوتر الناتج عن الضغوطات مما يساعد على التغلب على الارق.

طريقة شرب ورق الغار