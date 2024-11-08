انت الأن تتابع خبر تساوي وذنها ذهبًا !.. 9 فوائد معجزه لبذور اليقطين لم يكن يعرفها الرجال والنساء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتمتع بذور اليقطين بالكثير من الفوائد وذلك لاحتوائها على المغنيسيوم والزنك بالإضافة إلى الأوميجا 6 غيرهم من العناصر الغذائية بأنها غنية بالفوائد.

فوائد بذور اليقطين