وشك هيبقى ابيض من التلج!!... بمكون واحد موجود في كل منزل استعيدي نضارة ولون بشرتك في اقل من 10 دقايق!

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رياض - احمد صلاح - تسعى كافة السيدات إلى الحصول على بشرة فاتحة بدون تبغات وبدون آثار داكنة وبدون علامات اسمرار وبدون حروق شمر ايضًا، لكن مع التأثر بالعوامل المحيطة فإن التأثر بأشعة الشمس يكون اساسي وهو الامر الذي يحدث فرق في لون البشرة، لكن الآن قد اصبح كريم القهوة والنشا هو افضل حل، حيث ان كريم القهوة والنشا يعتبر واحدًا من اكثر الكريمات الفعالة التي تساهم بشكل كبير في الحصول على بشرة ناعمة ولامعة وبدون اي مشاكل سواء كانت تصبغات او آثار حبوب او اسمرار، وللحصول على الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها عمل كريم القهوة والنشا تابعونا عبر دوت الخليج

مكونات عمل كريم القهوة والنشا

معلقة كبيرة من القهوة المطحونة.

معلقة كبيرة من النشا.

ثلاث معالق من الحليب.

معلقة صغيرة من زيت الورد أو اللوز الحلو.

طريقة عمل كريم القهوة والنشا